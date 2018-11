D66’er Ubachs burgemeester in Best

Hans Ubachs (57) is maandagavond voorgedragen als burgemeester van Best. De D66-politicus volgt in Best Anton van Aert op die vertrok na een rel over zijn woonplaats.

Van Aert kon het met de gemeenteraad van Best niet eens worden over zijn woonplaats. Hij wilde terugkeren naar zijn koophuis in Boxtel maar de gemeenteraad eiste dat hij in Best bleef wonen.

Ubachs was eerder burgemeester in de Brabantse gemeente Laarbeek waar hij het slachtoffer werd van een verziekte bestuurscultuur. Hij stapte zelf op, nadat een grote meerderheid van de gemeenteraad op zijn ontslag had aangestuurd.

Best koos Ubachs uit in totaal zeventien sollicitanten.