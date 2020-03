D66’er Kees Verhoeven na verkiezingen uit de Kamer

D66-Kamerlid Kees Verhoeven keert niet terug in de Tweede Kamer na de verkiezingen in 2021. Na tien jaar in de Kamer heeft hij besloten dat dit zijn laatste termijn is. „Ik vind het een mooi moment om iets anders te doen.”

Verhoeven (43) was tussen 2017 en 2019 vicefractievoorzitter van D66. Hij gold als een vertrouweling van voormalig partijleider Alexander Pechtold en leidde voor D66 verschillende campagnes.

Verhoeven profileerde zich vooral op het gebied van digitalisering en privacy. Ook na zijn vertrek uit de Kamer wil hij „iets met digitalisering” doen. Verhoeven is trots dat hij dat punt „hoger op de agenda heeft gezet”. Donderdag werd hij uitgeroepen tot IT-politicus van het jaar door vakplatform AG Connect.

De D66’er voerde het woord over de twee referendumcampagnes, over het associatieverdrag met Oekraïne en de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). In die laatste campagne kreeg Verhoeven veel kritiek omdat hij eerst tegen de Wiv was, en na de formatie van het nieuwe kabinet, waar D66 deel van uitmaakt, voerde zijn partij campagne voor de wet. Volgens Verhoeven was de wet tegen die tijd aangepast,zodat zijn partij haar wel kon steunen.

De referendumcampagnes waren „inhoudelijk een mooi traject”, hoewel het debat op sociale media soms wel erg „pittig” was, aldus Verhoeven. Ook de nieuwe generatie Kamerleden moet zich niet zoveel aantrekken van dat soort kritiek, vindt de politicus. „Het is wel goed om een beetje een dikke huid te hebben. Aan de andere kant vind ik dat de omgangsvormen in Nederland wel fatsoenlijk moeten blijven.”