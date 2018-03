D66 en PvdA onderuit in Apeldoorn

D66 en PvdA hebben flink verloren in Apeldoorn. Ze moeten beide zetels inleveren, ten gunste van onder meer de VVD. Die wint een zetel en is met 6 plekken in de raad de grootste partij geworden.

D66 had 7 zetels in de Gelderse plaats en dat worden er nu 4. PvdA gaat van 4 naar 2 zetels. Nieuwkomers SP en 50Plus krijgen respectievelijk 2 en 3 plekken, terwijl CDA, GroenLinks en SGP in deze verkiezingen hun zetelaantal van de vorige keer vasthouden. Hun fracties blijven dus bestaan uit respectievelijk 5, 3 en 2 zetels. Een grote winnaar in de stad is Lokaal Apeldoorn, die er 2 zetels bijkrijgt en uitkomt op 5 plekken.