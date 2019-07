‘D-Day-vlag is daar waar hij thuishoort’

Mooier dan hij ooit had durven dromen. Zo omschreef de Nederlandse kunstverzamelaar Bert Kreuk zijn bezoek aan het Witte Huis donderdag, waar hij zijn D-Day-vlag overhandigde aan de Amerikaanse president Donald Trump. „De vlag is weer waar hij thuishoort”, reageerde Kreuk vanuit Washington.

En daarmee haalde hij Trump de woorden uit de mond, die in zijn toespraak zei zich vereerd te voelen dat hij ‘deze geweldige Amerikaanse vlag’ in ontvangst mocht nemen. „Hij is weer thuis”, aldus Trump in zijn speech. „Het herinnert ons aan de opoffering van onze mensen tijdens de oorlog, en herinnert ons aan de warme vriendschap tussen de Nederlanders en de Amerikanen.”

De D-Day-vlag werd bij de invasie op D-day in 1944 als eerste op Utah Beach (Normandië) aan land gedragen. De vlag wapperde op de achtersteven van het landvaartuig LCC 60, dat de eerste Amerikaanse troepen aan land bracht. Kreuk kocht de vlag in 2014 voor een kleine half miljoen euro op een veiling, Voor hem is er nooit enige twijfel geweest, wat er met het dundoek moest gebeuren. „ik wilde dat de vlag bij de opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten zou belanden, de president dus.”

Donderdag gebeurde dat, volgens Kreuk, met de waardigheid en alle egards waar hij vooraf op hoopte. „En in aanwezigheid van onder anderen vice-president Mike Pence en de nationale veiligheidsadviseur John Bolton”, aldus de Rotterdammer. „Bijzonder, want het gebeurt niet vaak dat zowel de president als de vice-president zich in één ruimte bevinden. Ook Melania Trump, die zich niet snel bij dit soort gelegenheden laat zien, was aanwezig.”

Belangrijker in de ogen van Kreuk was zijn kennismaking met een viertal veteranen, die niet alleen deelnamen aan de de invasie in Normandië, maar ook betrokken waren bij de bevrijding van Nederland. " Zij bedankten mij voor het terugbrengen van de vlag, maar ik zei dat juist ík hun moest bedanken. Zij hebben eraan bijgedragen dat wij nu in vrijheid kunnen leven.”

Kreuk, die ook mocht aanschuiven bij de lunch in het Witte Huis, kreeg donderdagavond nog een rondleiding in het Capitool en bezocht de plek in het Smithsonian Nationaal Historisch Museum, waar de vlag definitief zal worden tentoongesteld.