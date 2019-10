„Dé Reimerswaler bestaat niet, veel mensen voelen zich wel Reimerswaals”

Reimerswaal bestaat in 2020 een halve eeuw. Er komt een herdenkingsboek uit en in elk dorp wordt een jubileumboom geplant. De wethouder nodigt verenigingen uit om ook zelf iets te organiseren. Daarvoor is een subsidiepotje beschikbaar.

Op 1 januari 2020 is het precies vijftig jaar geleden dat de Zeeuwse gemeente Reimerswaal werd opgericht. Dat gebeurde in het kader van een grote gemeentelijke herindeling. Heel 2020 moet een feestjaar worden vol activiteiten. Wethouder Kees Verburg trekt namens de gemeente de kar bij de voorbereidingen.

Wat gaat er gebeuren?

„De eerste activiteit van het feestjaar is op 1 januari. Dan is er een nieuwjaarsduik in de Westerschelde vanaf het strandje van Hansweert. Ik doe daar zelf ook aan mee. Het is voor het eerst dat Reimerswaal iets dergelijks organiseert en we hopen op veel deelnemers. Daarnaast geeft de gemeente een jubileumboek uit waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen vijftig jaar. Inwoners zullen daarin centraal staan. We willen in deze uitgave een beeld geven van ons rijk en bloeiend verenigings- en kerkelijk leven. De gemeente vraagt organisaties en verenigingen nadrukkelijk ook zelf jubileumactiviteiten op touw te zetten. Daarvoor is een subsidiepotje van 12.500 euro beschikbaar. We hopen op veel reacties zodat het vijftigjarig bestaan ook in de dorpen echt gaat leven.

We willen verder iets speciaals organiseren voor alle inwoners die in 2020 net als de gemeente vijftig worden. Verder wordt als tastbare herinnering aan het feestjaar in alle kernen een jubileumboom geplant. Daarnaast staat een concert van de Koninklijke Luchtmachtkapel op het programma.”

Waarom dat orkest?

„Zie het als een cadeau van de Koninklijke Luchtmacht. Reimerswaal is een buurgemeente van de Vliegbasis Woensdrecht. Woensdrecht is bovendien een belangrijke werkgever voor ons. Veel van onze inwoners verdienen daar hun boterham.”

Bestaat dé Reimerswaler?

„Dat denk ik niet. Wel voelen veel inwoners zich nadrukkelijk Reimerswaals, hoewel elk dorp zijn eigen identiteit heeft. Rilland en Hansweert zijn heel anders dan Waarde of Krabbendijke. Er is soms ook wat rivaliteit tussen dorpen, maar dat is een gezonde rivaliteit. Men gunt elkaar wat en heeft elkaar nodig.”

Gaat het goed met Reimerswaal?

„We zijn een bloeiende gemeente met veel bedrijvigheid en een relatief lage werkloosheid. Er zitten hier veel transportbedrijven en we zijn natuurlijk ook trots op onze schelpdiersector, de visserij, de fruitteelt en de uiensector. In tegenstelling tot veel andere gemeenten groeit de bevolking. Dat is ook te danken aan de grote christelijke bevolkingsgroep.”

