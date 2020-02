CZ verwerkt te veel medische gegevens en krijgt tik op vingers

Verzekeraar CZ is op de vingers getikt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Het bedrijf heeft te veel medische gegevens van klanten verwerkt. CZ gebruikte die informatie om te kijken of mensen in aanmerking kwamen voor een vergoeding van hun revalidatiezorg. Daarbij heeft de verzekeraar echter ook gegevens verzameld die niet nodig waren om een besluit te kunnen nemen.

De Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid, heeft CZ een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd. Dat is een voorwaardelijke straf, een stok achter de deur om CZ te dwingen de overtreding te stoppen. Twaalf klanten van CZ hadden een klacht ingediend. In vier gevallen ging de verzekeraar inderdaad te ver, oordeelde de toezichthouder.

CZ is in beroep gegaan tegen de straf, maar heeft de gewraakte gegevens van de twaalf klagers wel verwijderd. De hoogte van de last onder dwangsom is niet bekendgemaakt.