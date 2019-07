Cyprus leent RMO 300 archeologische schatten

Het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden opent 11 oktober de tentoonstelling Cyprus - eiland in beweging. Er zullen 400 archeologische objecten te zien zijn, waarvan driekwart afkomstig is uit Cyprus’ nationale collecties. Er komen onder meer manshoge beeldhouwwerken en een met zilver ingelegde koningszetel.

„Nooit eerder leende Cyprus aan een buitenlands museum zo veel archeologische voorwerpen tegelijk uit”, aldus een woordvoerster. De expo beslaat 9000 jaar geschiedenis. Behalve oudheden zal er keramisch werk van Pablo Picasso te bewonderen zijn, die zich door archeologisch aardewerk liet inspireren.