Cynthia Boll wint fotoprijs Zilveren Camera

Fotograaf Cynthia Boll heeft de Canon Zilveren Camera 2018 gewonnen. Ze kreeg deze prestigieuze prijs voor de fotojournalistiek voor haar serie Sinking Cities Jakarta. De uitreiking vond plaats in het bijzijn van koning Willem-Alexander in Gooiland in Hilversum. Boll kreeg een wisseltrofee en 10.000 euro.

Voor de winnende fotoserie reisde ze meerdere malen naar de Indonesische hoofdstad Jakarta, waar ze de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering heeft vastgelegd. De stad zinkt jaarlijks 10 tot 25 centimeter, waardoor een groot deel mogelijk over twintig tot dertig jaar onder water komt te staan. „Deze winnende serie legt op aansprekende en indrukwekkende wijze vast hoe groot de impact van klimaatverandering is”, zegt voorzitter van Stichting De Zilveren Camera, Marcel Molle.