CvdK op zoek naar waarnemend burgemeester

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, gaat vanaf begin deze week op zoek naar een waarnemend burgemeester voor Den Haag. Dat zegt een woordvoerder van de commissaris in reactie op het opstappen van burgemeester Pauline Krikke.

„Begin deze week zullen er afspraken gemaakt worden met de fractievoorzitters van de gemeenteraad om hierover overleg te hebben. Die gesprekken vinden dan plaats op het Provinciehuis in Den Haag.”

Voordat een waarnemend burgemeester benoemd wordt, beslist het college wie tot die tijd lopende taken van de burgemeester waarneemt. Hierover is zondagavond een collegevergadering belegd. Normaal gesproken worden deze taken neergelegd bij een loco burgemeester.