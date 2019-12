Curatoren Slotervaartziekenhuis: Dit mag nooit meer gebeuren

De curatoren van MC Slotervaart in Amsterdam zeggen dat het nooit meer mag gebeuren dat een ziekenhuis zo snel de deuren moet sluiten na aan faillissement. Ze reageren daarmee op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), dat concludeert dat de veiligheid van patiënten in gevaar was bij het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in oktober 2018. „Patiëntveiligheid moet prioriteit hebben, ook als daar negatieve financiële consequenties aan verbonden zijn.”

Volgens de curatoren toont het OVV-rapport aan met welke „worsteling” alle betrokken partijen te maken hadden in de dagen na het faillissement. „Daar waar de OVV stelt dat een faillissement van een ziekenhuis tot op zekere hoogte een geplande gebeurtenis zou moeten zijn, werden wij als curatoren geconfronteerd met een afbouwscenario dat nog niet voldoende was voorbereid. Met alle gevolgen van dien, zoals de OVV beschrijft.”

De curatoren zeggen verder dat ze in de eerste weken voornamelijk de belangen van de patiënten voorop hebben gesteld, in plaats van uitsluitend de financiële belangen van de schuldeisers. Ze hebben verder „groot respect” voor het personeel dat zich ondanks de onzekerheid over hun toekomst is blijven doorwerken. „Laat deze faillissementen een les zijn voor de toekomst.”