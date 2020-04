Curaçaose studenten in Nederland willen naar huis

Enkele honderden Curaçaose studenten in Nederland hebben een brief gestuurd naar de gouverneur en de regering op Curaçao. De studenten zijn in Nederland waar de scholen dicht zijn en ze willen terug naar Curaçao, maar dat kan niet door het inreisverbod.

Curaçao sloot op 14 maart haar lucht- en zeegrenzen. Alleen mensen die op het eiland staan ingeschreven, mochten nog terug. Twee weken later gingen de grenzen voor iedereen dicht. Die maatregel geldt tot 10 mei. De studenten vragen de regering ervoor te zorgen dat ze ‘op een goed georganiseerde en gecontroleerde manier’ toch zo snel mogelijk terug naar huis kunnen. Ook veel ouders hebben de brief ondertekend.

De Curaçaose minister Hensley Koeiman (Sociale Zaken) gaf aan dat de overheid bezig is te onderzoeken of Curaçaose studenten, onder meer vanuit Amerika, terug kunnen keren.