Curaçaose oud-minister woest op Knops

Volgens de Curaçaose oud-minister en huidig parlementslid Charles Cooper is de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) „een incompetente bestuurder die snel naar dictatoriale strategieën grijpt omdat hij niet weet om te gaan met complexe processen”. Reden voor de woede is de houding van Knops over de zogenoemde geschillenregeling.

Dinsdag is er in de Tweede Kamer een debat over een ontwerp-Rijkswet Koninkrijksgeschillen. Volgens Cooper respecteert Knops met het wetsontwerp niet de wensen van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten om te komen tot een meer democratische regeling voor problemen tussen de vier landen van het Koninkrijk. De partij van Cooper, oppositiepartij MFK waarvan leider Gerrit Schotte momenteel gevangen zit, heeft Knops tot ‘persona non grata’ voor Curaçao verklaard.

Al sinds 2010 jaar strijden de andere landen van het Koninkrijk voor een meer democratische regeling als er verschillen van mening zijn tussen de landen, bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om een onafhankelijk orgaan om bindend advies te vragen. Momenteel heeft Nederland alle beslissingsbevoegdheid, in het nieuwe wetsontwerp blijft dat zo. Ook vanuit Aruba en Sint-Maarten is er kritiek op de houding van de Nederlandse regering.