Curaçaose loterijbaas opgepakt in zaak Wiels

In de moordzaak op de Curaçaose politicus Helmin Wiels is de Curaçaose loterijbaas Robbie dos Santos opgepakt op Sint Maarten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de oud-politicus in 2013. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Dos Santos is al langer verdachte in de zaak.

In augustus werd de halfbroer van Dos Santos, oud-minister van Financiën George Jamaloodin, veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor het „uitlokken van de moord” op Wiels.

De populaire politicus Wiels werd op 5 mei 2013 doodgeschoten op het strand van Marie Pampun op Curaçao. Hij was toen politiek leider van de partij Pueblo Soberano (Onafhankelijk Volk). Wiels deed onder meer onderzoek naar de loterijverkoop op Curaçao. Mogelijk hield de moord daarmee verband.

Voor de moord op Wiels was ook al Burney F. veroordeeld tot 26 jaar. Hij zou voor Jamaloodin een moordenaar hebben geregeld. Deze man, Elvis K., is in 2014 veroordeeld tot levenslang voor verschillende moorden, waaronder die op Wiels. Beiden zitten vast in Nederland.