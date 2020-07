Curaçaose docenten protesteren tegen bezuinigingen

Honderden Curaçaose docenten hebben vrijdag gedemonstreerd tegen bezuinigingen in het onderwijs. De manifestatie is gericht tegen bezuinigingen door de Curaçaose regering. Maar ook tegen de voorwaarden die Nederland stelt voor coronaleningen. Nederland wil dat er 12,5 procent wordt bezuinigd op de arbeidsvoorwaarden van alle ambtenaren.

Leider Marbella Felipa van onderwijsbond DOEN stelde dat de docenten de bezuinigingen niet accepteren en had naar eigen zeggen een boodschap voor het hele Koninkrijk: „Mark Rutte opletten! Huiswerk hoofdrekenen moet opnieuw!” De actie wordt gesteund door onderwijsbonden op Aruba en Sint-Maarten. Ook waren verschillende vuilnismannen aanwezig om de actie te steunen.

De actie in de wijk Punda wordt verder gesteund door parlementariërs van coalitie- en oppositiepartijen. De demonstratie is rustig verlopen. Vorige week liep een demonstratie tegen bezuinigingen door vuilnismannen in de Curaçaose binnenstad helemaal uit de hand met brandstichtingen en plunderingen.