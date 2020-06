Curaçaose ambtenaren stemmen tegen bezuinigingen

Op Curaçao hebben ambtenaren donderdag gestemd tegen een voorgestelde bezuiniging van 12,5 procent op hun arbeidsvoorwaarden. De vakbonden die ambtenaren vertegenwoordigen hadden tot de stemming opgeroepen. In totaal 1109 ambtenaren deden aan de stemming mee, 913 van hen willen niets inleveren. Er zijn ongeveer 4000 ambtenaren op Curaçao.

De vakbonden zien in de stemming een duidelijk signaal om niet akkoord te gaan met de voorgestelde bezuiniging. Dat lijkt een probleem op te leveren voor de Curaçaose regering. Nederland had een aantal voorwaarden gesteld voor de tweede coronalening van zo’n 100 miljoen euro die Curaçao in mei kreeg. De lening is bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

Eén van de voorwaarden was een korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren, net als een korting van 25 procent voor ministers en parlementariërs. Dat laatste is al wel geregeld. De regering gaat donderdag later op de dag met de vakbonden overleggen over de nieuwe situatie.