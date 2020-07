Curaçao weer populair bij Nederlandse toerist

Curaçao is weer in trek bij Nederlandse toeristen. Het eiland heeft per 1 juli haar grenzen heropend voor toeristen uit Europa en de Cariben, nadat het meer dan drie maanden gesloten was vanwege de coronacrisis. In totaal zijn sindsdien bijna drieduizend passagiers geland op het eiland, meer dan tweeduizend zijn afkomstig uit Nederland, meldde het Curaçaose toerismebureau op basis van cijfers van de eerste twaalf dagen van juli.

De rest komt vooral uit de regio, vooral Aruba en Bonaire. Van de Europese bezoekers komt 92 procent uit Nederland, de rest uit België en Duitsland. Aruba opende per 10 juli haar grenzen voor Amerikanen, Sint-Maarten wil dat 1 augustus doen. Curaçao houdt voorlopig haar grenzen dicht voor vliegtuigen uit de Verenigde Staten.

Het Curaçaose toerismebureau is tevreden over de cijfers. In totaal wil het eiland in juli niet meer dan 10.000 bezoekers toelaten om het risico op coronabesmettingen zo klein mogelijk te houden. Traditiegetrouw vormen Nederlanders de grootste groep toeristen op Curaçao.