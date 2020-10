Curaçao: voor het eerst meer dan 300 actieve coronabesmettingen

Op Curaçao zijn voor het eerst meer dan driehonderd actieve besmettingsgevallen met het coronavirus. Dat is donderdag door de overheid bekend gemaakt. Die dag zijn er 28 nieuwe besmettingen geregistreerd. Vier mensen werden genezen verklaard. Verder liggen vier mensen in het ziekenhuis met het coronavirus.

Op Curaçao is, als enige eiland in het Caribisch gebied van het Koninkrijk, sprake van een stijgende lijn wat het aantal besmettingen betreft. Op Aruba is er juist sprake van een aanzienlijke daling. Donderdag waren er 343 actieve gevallen geregistreerd, waar een maand geleden nog meer dan 1600 mensen op Aruba waren besmet. Ook op Sint Maarten neemt het aantal besmettingen flink af. Woensdag werden vijftig besmettingen geregistreerd. Eind augustus waren dat er nog meer dan 260.

Op Bonaire zijn al vijf dagen geen nieuwe besmettingen geregistreerd. Donderdag waren twaalf mensen besmet. Begin van de maand waren dat er nog 69. Op Sint Eustatius werden donderdag drie besmettingen geteld. Eind september waren dat er nog negen. Op Saba zijn al lange tijd geen besmettingen geregistreerd.