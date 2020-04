Curaçao voert strengere regels in om mensen van straat te houden

Curaçao voert strengere regels in om het aantal mensen op straat te verminderen. De regering heeft een lijst opgesteld waarop staat op welke dag welke auto’s met welke kentekens mogen rijden. Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigorie woensdag gezegd.

Zo mogen op woensdag en zaterdag alleen auto’s de straat op waarvan het kenteken begint met een S, T, V, X of Y. Dit betekent dat voertuigen nog maar twee keer per week de straat op mogen. Op zondag mogen er helemaal geen auto’s rijden.

Curaçao voerde zaterdag een avondklok in en maandag een lockdown om te zorgen dat mensen zo veel mogelijk thuisblijven, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook wandelen en fietsen is verboden. Volgens Girigorie was er maandag en dinsdag overdag nog steeds te veel verkeer op straat. „Dat aantal moet drastisch naar beneden. Mensen moeten thuisblijven.”