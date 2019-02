Curaçao verzendt voorlopig geen hulpgoederen

Curaçao verstuurt alleen hulpgoederen naar Venezuela als die zonder weerstand dat land binnen kunnen komen. Dat heeft de Curaçaose regering zaterdag benadrukt. De eerste vracht hulpgoederen voor de bevolking van Venezuela kwam eerder deze week aan op Curaçao, met de bedoeling ze daar op te slaan totdat transport naar Venezuela mogelijk is. Voorlopig verzet de Venezolaanse president Nicolás Maduro zich tegen de meeste humanitaire hulp.

Maar toch vertrekt er mogelijk dit weekend een schip vanaf Curaçao naar Venezuela. Dat kwam vrijdag op het eiland aan maar wil nu humanitaire hulpgoederen vervoeren, die zijn verzameld in Zuid-Florida door Venezolaanse immigranten.

De Curaçaose overheid heeft zaterdag laten weten dat de organisatoren van het transport aan de douane hebben verklaard dat ze nu met de producten naar Bonaire willen vertrekken. Vandaar willen ze naar Venezuela gaan. Omdat het gaat om een privé transport via een commercieel bedrijf, kan Curaçao het schip niet tegenhouden.

Curaçao is een spil in de hulp aan de noodlijdende bevolking van buurland Venezuela. De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó en de Verenigde Staten hebben daar om gevraagd. Nederland en Curaçao stemden daarmee in. Guaidó is door Nederland erkend als interim-leider.

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) liet vrijdag al aan de Tweede Kamer weten dat Curaçao en Bonaire extra bijstand krijgen van Nederland. Zo gaat het ministerie van Justitie en Veiligheid trainingen en opleidingen geven op het gebied van onder meer identificatie en registratie van migranten uit Venezuela. De Curaçaose regering had daar om gevraagd.

Er zijn duizenden Venezolanen op de eilanden. Het gaat om Venezolanen die na de maximale periode van verblijf als toerist, of na het verlopen van een vergunning voor tijdelijk verblijf, niet zijn teruggekeerd. Daarnaast komen veel Venezolanen in bootjes illegaal naar Curaçao.