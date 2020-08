Curaçao verbiedt voorlopig grote evenementen

Op Curaçao zijn vanaf vrijdag voorlopig geen grote evenementen meer toegestaan. Dat besluit is genomen omdat er donderdag een vrouw werd geregistreerd met coronabesmetting. De bankmedewerkster heeft al lange tijd niet gereisd en naar eigen zeggen ook geen contact gehad met mensen die onlangs buiten Curaçao zijn geweest. Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth betekent dit dat er besmette personen op het eiland rondlopen.

Curaçao wil verdere verspreiding voorkomen en onderzoekt met wie de vrouw de laatste tijd in contact is geweest. Al haar collega’s bij de bank moeten veertien dagen in quarantaine.

In totaal zijn er volgens Gerstenbluth op het eiland vier actieve besmettingen geregistreerd, waarvan drie bij mensen die al in quarantaine zaten. De besmette bankmedewerkster is de enige lokale besmetting sinds maanden op het eiland. Bij alle andere gevallen ging het om mensen die in het buitenland waren geweest.