Curaçao stopt met avondklok

Curaçao stopt na ruim twee maanden met de avondklok. Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigorie donderdag aangekondigd. De opheffing gaat per direct in. De avondklok was ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Curaçao kent al meer dan een maand geen lokale besmettingen meer. Sinds enkele weken mogen ingezetenen op grote schaal terugkeren op het eiland. Iedereen moet wel verplicht veertien dagen in quarantaine. In de afgelopen periode is bij vijf mensen die in quarantaine zitten een coronabesmetting geregistreerd. Alle besmette personen worden geïsoleerd.

Girigorie gaf eerder deze week aan dat op Curaçao de criminaliteit flink is gedaald na het instellen van een avondklok. Dat geldt voor heel veel criminele activiteiten, zoals inbraken, overvallen en moorden. Alleen het aantal gevallen van relationeel geweld is na de invoering van de avondklok toegenomen, aldus Girigorie.