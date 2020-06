Curaçao sluit centrum Willemstad na plunderingen en branden

Op Curaçao zijn woensdag verschillende mensen gearresteerd voor hun rol bij plunderingen en brandstichtingen in de binnenstad van Willemstad. Dat gebeurde nadat het Fortplein waar een manifestatie was, door de oproerpolitie was schoongeveegd met gebruik van traangas. De wijken Punda en Otrobanda zijn woensdagmiddag (lokale tijd) afgesloten tot in ieder geval vrijdagochtend. Voor de rest van het eiland geldt een avondklok van woensdagavond half negen tot zes uur donderdagochtend.

Een mars van vuilnismannen liep woensdag flink uit de hand toen de manifestanten op het Fortplein het aftreden van minister-president Eugene Rhuggenaath eisten. Daar klommen ze op auto’s, gooiden met flessen en forceerden een toegangspoort. Uiteindelijk veegde de oproerpolitie het plein schoon, waarna er in de binnenstad branden werden gesticht, onder meer een politiewagen brandde uit. Ook werden er veel vernielingen gepleegd en winkels geplunderd.

Minister van Justitie Quincy Girigorie benadrukte het recht op manifestatie, maar veroordeelde de verstoring van de orde. De chef van het politiekorps, Mauricio Sambo, heeft woensdag zijn ontslag genomen. Volgens minister Girigorie had de menigte nooit het Fortplein mogen bereiken.

Minister-president Rhuggenaath zei woensdag tijdens een persconferentie dat hij een kleine groep van de demonstranten had uitgenodigd voor een gesprek, maar dat werd geweigerd. De demonstranten eisten dat hij naar buiten kwam. In plaats daarvan verdreef de oproerpolitie de demonstranten. Rhuggenaath veroordeelde de vernielingen, maar zei dat hij nog steeds met de leiders van de manifestatie wil praten.