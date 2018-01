Curaçao roept diplomaat Venezuela op het matje

De Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath heeft zaterdagochtend (lokale tijd) de consul-generaal van Venezuela op Curaçao op het matje geroepen. Hij deed dat omdat Venezuela vrijdag besloot de grenzen met Curaçao, Aruba en Bonaire voor 72 uur te sluiten.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro nam dit besluit omdat de smokkel tussen zijn land en de eilanden wat hem betreft de spuigaten uitloopt. Volgens hem is zijn bevolking daarvan de dupe.

Tijdens het gesprek met de consul-generaal zei Rhuggenaath echter dat de unilaterale sluiting van de grens strijdig zijn met het streven naar goede buurlandrelaties „die we hoog in het vaandel hebben”. Hij zei verder de gevolgen van de sluiting goed in de gaten te houden en maatregelen te nemen „als dat nodig mocht zijn”.

De directe gevolgen van het besluit van Venezuela voor Curaçao zijn nog niet duidelijk. President Maduro heeft aangegeven dat passagiers niet zullen stranden. Niettemin zijn vluchten geannuleerd. Rhuggenaath heeft aangekondigd maatregelen te nemen om problemen als gevolg van de tijdelijke sluiting van de grenzen te voorkomen.

Curaçao heeft de controle op het handelsverkeer al enige tijd geleden aangescherpt op bootjes met fruit en groente uit Venezuela. Dat sluit niet uit dat er nog gesmokkeld wordt en dat dit moet worden bestreden, aldus Rhuggenaath. Sluiting van grenzen draagt volgens hem niet bij aan een oplossing voor smokkelwaar.