Curaçao: risico Nederlandse toeristen is ‘beheersbaar’

Het risico dat Curaçao loopt als het de grenzen opent voor Nederlandse toeristen is beheersbaar. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth gezegd op Curaçao. „We gaan op basis van de cijfers over coronabesmettingen uit van een gemiddelde mogelijkheid van 1 à 2 besmette personen op 10.000 mensen uit Nederland. Dat is beheersbaar. Daarentegen geven de cijfers aan dat op 10.000 toeristen uit Amerika 25 besmette mensen kunnen zitten. Dat risico is veel te groot.”

Curaçao maakte maandag officieel bekend de grenzen op 1 juli te willen openen voor Nederlandse toeristen. Toeristen uit Amerika zijn nog niet welkom. Curaçao wil de coronacijfers van België en Duitsland nader bestuderen, maar het is de bedoeling dat ook vanuit die landen weer toeristen zouden moeten kunnen komen. Het gaat in eerste instantie om een maximum van 10.000 bezoekers per maand.