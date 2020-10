Curaçao reageert positief op toenadering Venezuela

Op Curaçao is positief gereageerd op de verklaring van de Venezolaanse president Nicolas Maduro dat hij de banden met Curaçao, Aruba en Bonaire wil aanhalen.

Minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina, noemde dat „een positief signaal”. Minister-president Eugene Rhuggenaath zei tegen dagblad Extra dat Venezuela „als familie is, we zijn broeders van elkaar”. Beide bewindslieden benadrukken wel dat Venezuela twee jaar geleden de grenzen met die landen sloot. „Wij hebben nooit de grenzen met Venezuela gesloten”, aldus Rhuggenaath.

De Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes reageerde meer ingetogen. Ze benadrukte in een reactie dat ze de verklaring van de Venezolaanse president heeft gehoord. „Maar Aruba heeft haar grenzen gesloten voor Venezuela. We zitten midden in een pandemie, die zullen we niet snel weer openen.” Aruba sloot mei vorig jaar haar grenzen om de toestroom van illegale Venezolanen tegen te gaan.

Maduro zei woensdag tijdens een persconferentie dat hij zijn staf opdracht heeft gegeven de banden met de eilanden opnieuw aan te halen op het gebied van communicatie, transport, handel en cultuur.

De verhoudingen tussen Caracas en de eilanden zijn al langere tijd koel. Zo was er al voor het begin van de coronacrisis nauwelijks nog vlieg- en scheepvaartverkeer tussen Venezuela en de ABC-eilanden. Nederland erkende in februari vorig jaar oppositieleider Juan Guaidó als leider van Venezuela nadat Maduro bij de laatste presidentsverkiezingen werd beschuldigd van fraude.