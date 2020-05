Curaçao pakt ‘exorbitante’ directiesalarissen aan

De Curaçaose regering pakt de hoge salarissen en uitgaven in overheids-nv’s aan. Er ligt een besluit op tafel om te korten in directiekosten van onder meer telecommunicatie-, gas-, water- en elektriciteitsbedrijven die zijn gerelateerd aan de overheid.

Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) had het onlangs al over „exorbitante” salarissen in de publieke sector die niet meer kunnen. Zeker nu Curaçao financiële steun aan Nederland vraagt in verband met de coronacrisis.

Directeuren van overheids-nv’s mogen voortaan per jaar 290.000 Naf (ongeveer 145.000 euro) bruto verdienen. Dat is inclusief vakantiegeld, kerstbonus en prestatiebonus. Momenteel zijn er directeuren die daar drie tot vier keer boven zitten. Auto’s van de zaak mogen voortaan niet duurder zijn dan 75.000 Naf (ongeveer 37.000 euro), ook worden werkreizen veel minder luxueus.