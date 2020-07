Curaçao overweegt grens met Sint-Maarten te sluiten

Volgens de Curaçaose epidemioloog Izzy Gerstenbluth gaat Curaçao binnenkort haar grenzen met Sint-Maarten sluiten. Dit is een gevolg van de forse stijging van het aantal coronagevallen in de afgelopen dagen op Sint-Maarten.

Het eiland registreerde afgelopen dinsdag twee nieuwe gevallen, een dag later drie en op donderdag tien. Gerstenbluth vertelde vrijdagavond (lokale tijd) dat hij zo snel mogelijk aan de Curaçaose regering zal voorstellen te stoppen met het verlenen van vrije toegang van passagiers uit Sint-Maarten.

Gerstenbluth is vooral bezorgd over het feit dat verreweg de meeste besmettingen op Sint-Maarten lokale besmettingen zijn en dus niet reisgerelateerd zijn. Dat betekent volgens hem dat onduidelijk is hoeveel mensen er op het eiland rondlopen die zijn besmet zonder geregistreerd te zijn.

Donderdag werd op Curaçao een besmetting uit Nederland geregistreerd. Er zijn nu twee actieve gevallen op het eiland. Volgens Gerstenbluth houdt Curaçao ook de situatie in Nederland in de gaten nu het aantal besmettingen sinds kort weer toeneemt. Curaçao heeft inmiddels al restricties opgelegd voor bezoekers uit Spanje. Die konden vanaf 1 juli vrij reizen naar Curaçao, maar volgens Gerstenbluth is er inmiddels sprake van een hoger risico.