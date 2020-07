Curaçao noemt voorwaarden voor leningen ‘compleet onredelijk’

De Curaçaose regering is boos over de voorwaarden die Den Haag stelt voor nieuwe, zogenoemde coronaleningen. Volgens het kabinet van Eugène Rhuggenaath druist een deel van de voorwaarden compleet in tegen de rechten die volgens het Statuut binnen het Koninkrijk zijn gegarandeerd voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Daarmee wordt de democratie aangetast, stelt de regering.

Curaçao is onder meer boos over de voorwaarde om akkoord te gaan met de oprichting van een instituut in Nederland met Nederlandse experts dat de komende zeven jaar besluiten neemt die direct ingrijpen in de samenlevingen van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. De voorwaarden die Nederland stelt, vindt Curaçao volkomen onredelijk en totaal niet passen binnen de wijze waarop de landen in het Koninkrijk met elkaar omgaan.

Nederland wil binnen een paar dagen het jawoord van Curaçao, anders krijgt het geen nieuwe coronalening. De voorwaarden zijn maandag naar Willemstad gestuurd. Vrijdag overlegt de Rijksministerraad over een nieuwe miljoenenlening voor Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Curaçao vindt dat veel te krap.

De coronaleningen zijn bedoeld om de financiële problemen op te vangen die worden veroorzaakt door de coronacrisis op de eilanden. Nederland stelt voorwaarden aan de leningen om daarmee hervormingen door te voeren die volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) „broodnodig zijn” en tot doel hebben het economische en financiële beleid van de landen te hervormen om ze weerbaarder te maken voor eventuele nieuwe crises.