Curaçao maakt zich zorgen over beslagleggingen

Beslagleggingen van het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhillips op Curaçao en andere Antilliaanse eilanden hebben tot nu toe nog geen grote gevolgen. Maar volgens de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath kunnen de gevolgen wel groot zijn.

ConocoPhillips eist meer dan 2 miljard dollar van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA vanwege een gedwongen nationalisatie in 2007. Om het geld te krijgen is het Amerikaanse bedrijf vorige week vrijdag begonnen beslag te leggen op bezittingen van PdVSA op Curaçao, Aruba, Bonaire en Sint-Eustatius. Maar ook op bezittingen van bedrijven die zakendoen met PdVSA.

Momenteel vindt een juridische strijd plaats over de beslagleggingen. Rhuggenaath hoopt dat PdVSA snel reageert op de ontstane situatie. „We houden de situatie in de gaten. Over de distributie van benzine hoeft de bevolking zich op dit moment geen zorgen te maken.” De regering houdt rekening met verschillende scenario’s.