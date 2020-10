‘Curaçao heel dicht bij akkoord met Nederland’

Minister-president van Curaçao Eugene Rhuggenaath heeft maandagavond (lokale tijd) de bevolking toegesproken via een videoboodschap. Volgens Rhuggenaath is zijn regering heel erg dichtbij een akkoord met Nederland over financiering en duurzame samenwerking. Nederland onderhandelt al sinds begin juli met Curaçao, Aruba en Sint Maarten over nieuwe financiële steun om de gevolgen van de coronacrisis op de eilanden op te vangen.

Nederland wil daaraan hervormingen verbinden. Ook wil het een speciale entiteit oprichten die de komende jaren gaat investeren in de drie landen. Curaçao, Aruba en Sint Maarten hebben lang de boot afgehouden, omdat volgens hen de voorwaarden van Nederland ingrijpen in hun autonomie. Curaçao lijkt nu de eerste om toch een akkoord te sluiten.

Rhuggenaath gaf in zijn videoboodschap aan dat hij aanstaande vrijdag aanwezig zal zijn tijdens een vergadering van de ministerraad in Den Haag. Hij hoopt daarin tot een definitieve afspraak te komen met Nederland. Volgens hem is zo’n akkoord heel dicht bij. Maar hij gaf aan dat de laatste loodjes vaak het zwaarst wegen.