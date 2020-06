Curaçao gaat onrustig de nacht in met veel brandstichtingen

Na een onrustige woensdag op Curaçao is het eiland ook de nacht erg onrustig ingegaan met veel brandstichtingen. De brandweer heeft z’n handen vol aan het blussen van verlaten huizen, maar ook bomen en struiken worden in de brand gestoken, net als vuilnisbakken en zelfs op een grote rotonde is brand gesticht. Ook komen er steeds nieuwe meldingen van vernielingen binnen.

Woensdagmiddag liep een manifestatie voor het regeringsgebouw uit de hand toen de politie met traangas het plein schoon veegde. De betogers verzamelden zich daarop in de binnenstad van Willemstad, staken een politiewagen in de brand en begonnen vernielingen aan te richten. Daarop werden over het eiland verschillende winkels geplunderd.

Om de orde te herstellen is door de minister van Justitie een avondklok ingesteld. Toch blijft het onrustig op straat.