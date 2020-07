Curaçao en Sint-Maarten voeren bezuinigingen door

Curaçao heeft alsnog 12,5 procent gekort op de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren, zo maakte de regering donderdag bekend. Sint-Maarten heeft de pensioenleeftijd op het eiland woensdag verhoogd van 62 naar 65 jaar. Beide beslissingen zijn voorwaarden die Nederland stelt voor nieuwe ‘coronaleningen’.

De eilanden willen voldoen aan de voorwaarden om zo nieuwe leningen te kunnen krijgen voor het opvangen van de financiële gevolgen van de coronacrisis. De drie landen in het Koninkrijk hebben dringend behoefte aan extra geld, maar vrijdag 10 juli lukte het niet om hierover een akkoord te kunnen bereiken met staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties.

In de komende weken willen de landen verder overleggen om een akkoord te bereiken, daarvoor is het noodzakelijk dat ze kunnen laten zien dat ze aan de gestelde voorwaarden voldoen. Aruba hoopte donderdag een akkoord te kunnen bereiken, maar dat is volgens minister-president Evelyn Wever-Croes niet door gegaan. Het eiland hoopt nu alsnog op snelle overeenstemming met Nederland, anders kunnen in augustus de ambtenarensalarissen niet worden betaald.