‘Curaçao en Nederland akkoord over nieuwe leningen’

Curaçao en Nederland hebben na drie maanden onderhandelen een akkoord bereikt over het verstrekken van nieuwe leningen om de gevolgen van de coronacrisis op het Caribische eiland op te vangen. Dat heeft de Curaçaose minister-president Eugene Rhuggenaath geschreven in een brief aan de voorzitter van het parlement Ana Maria Pauletta.

Begin juli stelde Nederland aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten voorwaarden voor een nieuwe, derde ‘coronalening’. Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) kunnen de landen alleen geld ontvangen op voorwaarde dat er structurele hervormingen worden doorgevoerd.

De eilanden gingen eerst niet akkoord omdat de voorwaarden van Nederland de autonomie van de landen zou aantasten. Met Curaçao lijkt nu alsnog een akkoord bereikt. In de afgelopen periode is er veel onderhandeld tussen Den Haag en Willemstad. Rhuggenaath stelt in de brief dat Curaçao „het politiek commitment” heeft afgegeven om verder te gaan.

Afgesproken is dat er een Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling wordt opgericht voor een periode van maximaal zes jaar. Het orgaan komt in de plaats van de eerder voorgestelde Caribische Hervorming Entiteit en moet investeringen en hervormingen op Curaçao begeleiden. Met Aruba wordt ook nog onderhandeld over een akkoord. Sint Maarten moet volgens Knops eerst nog voldoen aan voorwaarden die in een tweede ‘coronalening’ werden gesteld voordat over een nieuwe lening kan worden gepraat.