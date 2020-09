Curaçao en Aruba scherpen coronamaatregelen aan

Aruba en Curaçao nemen strengere coronamaatregelen. De avondklok op Aruba wordt aangescherpt. De maatregel, die zaterdag 27 augustus inging, gold van middernacht tot 05.00 uur. Vanaf zaterdag mag niemand zonder toestemming de straat op tussen 22.00 en 05.00 uur. Dat betekent dat alle restaurants en winkels uiterlijk om 21.00 uur dicht moeten zijn.

De aanpassing van de avondklok is vanwege het hoge aantal coronabesmettingen dat afgelopen week op het eiland is geregistreerd. Tussen maandag en vrijdag werden 414 nieuwe besmettingen geregistreerd. In totaal zijn er nu ruim 1300 besmettingen.

Curaçao scherpt ook haar coronamaatregelen aan. Vanaf maandag worden niet meer dan vijftien leerlingen in de klas toegelaten. Dat geldt voor groep 8 en hoger. De rest van de leerlingen moet thuis virtueel de lessen volgen, maar niet alle leerlingen hebben de beschikking over een computer thuis of toegang tot internet.

De invoering van een limiet in de klassen moet helpen verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Met vijftien leerlingen in de klas kunnen ze twee meter afstand van elkaar houden, zo is de gedachte. Volgens het ministerie van Onderwijs wordt alles op alles gezet om alle leerlingen, in de klas en thuis, goed onderwijs te geven.

Op Curaçao zijn er tussen maandag en vrijdag 71 nieuwe coronagevallen bijgekomen. In totaal zijn er op het eiland 144 besmettingen. Op Curaçao geldt sinds donderdag 17 september een avondklok tussen 23.00 en 05.00 uur.