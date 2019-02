„Curaçao bepaalt zelf over hulp aan Venezuela”

„Curaçao bepaalt zelf hoe en wanneer ze humanitaire hulp aan Venezuela levert. We laten ons niet dwingen door Den Haag of Washington. We zullen ook ver wegblijven van welke militaire actie dan ook.” Dat heeft Suzy Camelia-Römer, de Curaçaose vicepremier en minister van Volksgezondheid en Milieu, gezegd.

Op het eiland is veel beroering ontstaan nadat bekend werd dat het land gaat dienen als knooppunt voor humanitaire hulp aan Venezuela in samenwerking met de Verenigde Staten. Politieke partijen, vakbonden en verontruste burgers zijn bang dat Curaçao hierdoor onder vuur komt te liggen van president Nicolas Maduro van Venezuela.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken maakte vorige week bekend dat Curaçao een humanitaire hub wordt. Volgens Camelia-Römer heeft dat de spanning in de samenleving verergerd. „We laten ons niets door Den Haag opleggen.” Ze hoopt dat Blok in de toekomst beter met de regering in Curaçao overlegt en niet meer namens Curaçao hierover spreekt.