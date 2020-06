Curaçaoënaar die vluchtte uit quarantainehotel weer terug

De 45-jarige Curaçaose man die zaterdag ontsnapte uit het Curaçaose hotel waar hij verplicht in quarantaine zat, is maandag weer teruggekeerd. Dat heeft de Curaçaose minister van Justitie, Quincy Girigorie, maandag bevestigd.

De man was een week eerder uit Nederland aangekomen en moest veertien dagen in een zogenaamd quarantainehotel blijven. Hij is onder begeleiding van familieleden teruggebracht. De man moet nog worden getest op het coronavirus. Na de ontsnapping is op het eiland de bewaking van de vijftien quarantainehotels verhoogd.