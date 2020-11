Curaçaoënaar aangehouden in Dubai op verdenking liquidaties

Curaçaoënaar Shurandy Q is donderdag in Dubai gearresteerd. Dat is gebeurd op verzoek van het Openbaar Ministerie van Sint Maarten. Hij wordt verdacht van verschillende liquidaties, het leiden van een criminele organisatie en het witwassen van geld in verschillende landen van het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten. Q is naar verluidt één van de kopstukken van de Curaçaose bende No Limit Soldiers (NLS).

Dat heeft justitie op Sint Maarten aan de lokale pers bevestigd. Justitie is al lang op zoek naar Q. Vorig jaar werd een speciaal team gevormd met agenten uit Sint Maarten, Curaçao en Aruba en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Voor de arrestatie in Dubai is samengewerkt met de autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten.