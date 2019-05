Cupido van Vermeer blootgelegd

Een schilderij van de hand van Johannes Vermeer, dat zich in de Gemälde Galerie in Dresden bevindt, blijkt door een ander deels te zijn overgeschilderd. Die extra laag wordt verwijderd, waardoor de oorspronkelijke beeltenis van liefdesgod Cupido weer tevoorschijn komt. Dat heeft het museum dinsdag laten weten. Het schilderij van een meisje dat bij een open raam een brief leest, wordt dan weer zoals Vermeer het medio zeventiende eeuw afleverde.

Dat de Cupido onder de lege muur achter het meisje op het schilderij zat, was al jaren bekend uit de resultaten van röntgenonderzoeken. Maar nu is uit onder meer laboratoriumtesten op de materialen gebleken dat Vermeer de Cupido niet zelf heeft weggemoffeld. Het moet in elk geval na zijn dood zijn gebeurd.

Het verwijderen van de laag is al begonnen en de eerste resultaten zijn vanaf woensdag voor publiek te zien in de Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.