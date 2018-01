Cultuurprijs Den Haag naar Theo Jansen

Kunstenaar Theo Jansen, bekend van zijn strandbeesten-kunstwerken, heeft maandagavond de cultuurprijs van de stad Den Haag ontvangen. Jansen kreeg de onderscheiding van wethouder Joris Wijsmuller (Cultuur) tijdens de nieuwjaarsreceptie van Kunstcentrum Stroom in het Gemeentemuseum.

De wethouder noemt Jansen „een Haagse kunstenaar van wereldniveau die met zijn ingenieuze strandbeesten tot ieders verbeelding spreekt”. De kunstenaar zelf noemt het „een grote eer” om in zijn eigen stad, die zo verbonden is met de zee, deze erkenning te krijgen.

De Haagse cultuurprijs is bedoeld voor mensen of groepen die hebben bijgedragen aan „het culturele belang van de stad Den Haag”. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. In 2015 kreeg Marnix Rueb, bekend van het stripfiguur Haagse Harry, de prijs postuum.