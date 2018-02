Culemborg halveert aantal koopzondagen

De ondernemersvereniging in Culemborg stopt met de maandelijkse koopzondag. Er is te weinig animo van het winkelend publiek. Ook is er een aantal ondernemers dat om principiële redenen de deuren op zondag niet wil openen.

De ondernemersvereniging heeft ruim drie jaar proefgedraaid met een openstelling op elke laatste zondag van de maand. De hoop was dat alle ondernemers mee zouden doen, maar het aantal ondernemers dat de zaak wilde openen nam af tot onder de 60 procent.

Dan heb je de klanten te weinig te bieden, vindt het bestuur. Daarom wordt er voortaan nog maar op zes koopzondagen ingezet, meldde Omroep Gelderland maandag. „We zien dat veel mensen naar Nieuwegein, Utrecht en Den Bosch gaan”, vertelt Kees Boelhouwer, voorzitter van de ondernemersvereniging. „Dat kost omzet voor de winkelier.”

Voortaan organiseert de vereniging alleen nog maar koopzondagen rond evenementen. Daar is wel behoefte aan, blijkt uit een enquête onder de winkeliers.

„We kunnen het niemand verplichten”, zegt Boelhouwer. „Maar we verwachten wel dat minimaal 75 procent van de winkels opengaat.”

„Ik vind het jammer”, zegt Boelhouwer op Omroep Gelderland. Hij is eigenaar van een bakkerij die wel een groot deel van het jaar op zondag open is. Hij hoopt dat de vlag er in de toekomst anders bijhangt. „Ik denk dat als we een paar jaar verder zijn winkeliers wel op zondag open móéten, anders mis je de boot.”

Individuele winkeliers mogen vanaf nu nog wel zelf mogen beslissen of ze op zondag opengaan, maar daar geeft de ondernemersvereniging geen ruchtbaarheid meer aan.

Het gemeentebestuur van Culemborg zegt het besluit van de vereniging jammer te vinden, maar benadrukt dat het een keus is van de winkeliers zelf.