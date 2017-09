Cubaan smokkelt aansteker in vorm vuurwapen

Het meevoeren van een aansteker in de vorm van een handvuurwapen is de Cubaanse eigenaar maandag duur komen te staan. De man kreeg op Schiphol een boete van 700 euro wegens verboden wapenbezit, meldde de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven via Twitter.

Daarbij werd ook een foto meegezonden van de bedrieglijk echte ‘aansteker’, die op ware grootte inderdaad sterk op een wapen lijkt. De Cubaan viel bij de veiligheidscontrole op Schiphol door de mand.

Vorige week donderdag ontdekte beveiligingspersoneel in de bagagekelder ook al twee nepwapens in de koffer van een Braziliaanse passagier. Hij werd bij de gate van zijn vertrekkende vlucht aangehouden. De Braziliaan kreeg eveneens een schikking van 700 euro aangeboden wegens verboden wapenbezit. Het meevoeren van nepwapens is verboden, op een luchthaven is de boete extra hoog.