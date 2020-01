CU-wethouder Putten legt functie neer

Wethouder Gerrit Priem (ChristenUnie) van de gemeente Putten legt zijn functie neer. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Priem zegt dat hij er niet voldoende in is geslaagd om de belangen van de inwoners van Putten te dienen. Hij wijst op de omvang van zijn portefeuille, de stapeling van veranderingen binnen het sociale domein en de aanzienlijke ambities op het gebied van duurzaamheid. „Puttenaren hebben recht op een bestuurder die vol in zijn kracht staat”, aldus Priem in zijn ontslagbrief. Wie Priem opvolgt is nog niet duidelijk.