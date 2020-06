CU-voorman Segers: corona-spoedwet in deze vorm niet goed genoeg

De corona-spoedwet die het kabinet op korte termijn wil laten ingaan, „behoeft echt verbetering”, vindt ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. „Ik denk dat er breder in de coalitie een gevoel is van: deze wet gaat in deze vorm niet door”, zegt de voorman van de kleinste regeringspartij tegen het ANP.

De Tweede Kamer moet zich nog buigen over de wet, die het kabinet veel bevoegdheden geeft. „Wij gaan hem tegen het licht houden”, zegt Segers. „Maar er zitten elementen in waar ik zeer kritisch op ben.”

Deskundigen op het gebied van staatsrecht, maar ook bijvoorbeeld de ombudsman hebben kritiek geuit op het wetsvoorstel, dat de coronamaatregelen voorziet van een wettelijke basis. De coronaregels zijn nu vastgelegd in noodverordeningen. Deze worden vervangen door onder meer ministeriële regelingen.

De corona-spoedwet vervalt na een jaar. „Dat is echt te lang”, vindt Segers. Verder zitten er nog best wat „open einden” in, vindt hij.

ChristenUnie-leden hebben „heel veel zorgen” geuit over de wet. Segers zegt hierover tal van e-mails te hebben ontvangen vanuit zijn achterban. Hij deelt die zorgen voor een groot deel, zei de CU-leider tijdens het online-congres van zijn partij. Hij hoopt deze mensen gerust te stellen: „Wij gaan alleen instemmen met de wet als-ie deugt. Als-ie goed is.”