CU vindt samenwerking met Forum voor Democratie niet realistisch

De ChristenUnie zal niet snel in een coalitie stappen met Forum voor Democratie (FVD). CU-leider Gert-Jan Segers vindt dat die partij de rechtsstaat ondermijnt en dat FVD-voorman Thierry Baudet „onvoldoende afstand tot racisme” neemt.

In NRC pleit partij-ideoloog Wouter Beekers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van CU, voor samenwerking met partijen als PVV en FVD. ChristenUnie zou die deur in ieder geval open moeten houden.

Segers noemt dat „ongeloofwaardig”. De ChristenUnie moet luisteren naar populistische kiezers, maar „uiteindelijk moeten we die zorgen voorzien van een eigen, christelijk-sociaal antwoord”, reageert Segers. „Dat wil dus ook niet zeggen dat je met iedere partij moet samenwerken in een coalitie. Ik zie het momenteel niet gebeuren.”

Hoewel Segers geen partijen wil uitsluiten in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart, „je kunt altijd een bak koffie doen, je kunt altijd praten”, vindt hij echt samenwerken „niet realistisch”. Carola Schouten, vicepremier namens CU, sluit zich daar bij aan. Bepaalde opvattingen van FVD staan „zo ver af van het gedachtegoed van de ChristenUnie” dat samenwerking niet geloofwaardig zou zijn.

Dat geldt ook voor regionale coalities. In Zuid-Holland klapte eerdere gesprekken tussen CU en Forum over een coalitie ook onder meer wegens uitlatingen van Baudet op Twitter. De ChristenUnie stapte ook uit de Europese Conservatieven en Hervormers in het Europees Parlement toen Forum besloot zich bij die fractie te voegen.

De VVD en het CDA, waarmee de ChristenUnie momenteel in de landelijke regeringscoalitie zit, willen in Noord-Brabant het nieuwe provinciebestuur vormen met FVD en Lokaal Brabant. De partijen werken momenteel aan een akkoord op hoofdlijnen.