CU Urk wil herstel „historische weeffout”

De gemeente Urk zit klem. Het dorp groeit als kool en kan geen kant op. Steeds weer moet dure grond van de gemeente Noordoostpolder worden gekocht. De ChristenUnie Urk wil herstel van de „historische weeffout” die bij de inpoldering is gemaakt.

Een voorstel met die strekking komt donderdag aan de orde in de gemeenteraad van Urk. Fractievoorzitter Meindert Bakker van de ChristenUnie zegt de steun van de SGP te hebben en verwacht dat ook de andere partijen in de raad (CDA, Hart voor Urk, Gemeentebelangen en PVV) achter hem staan.

Visserij

De fout is gemaakt na de inpoldering van de Noordoostpolder halverwege de vorige eeuw. Het voormalige eiland Urk werd klein gehouden en zou in de plannen verdwijnen. De visserij op de voormalige Zuiderzee was voorbij en de vissers moesten elders werk zoeken. Er was letterlijk „geen plek voor Urk.” Aanvankelijk zou de nieuwe polder de naam ”Urkerland” krijgen, maar in 1948 besloot de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat anders.

„In het verleden is Urk onvoldoende recht gedaan”, aldus Bakker. „Tegen de verwachting in wist het dorp zich te handhaven, te groeien en te blijven groeien.” Er zijn al zeven grenscorrecties geweest om de groei van Urk ruimte te geven. De laatste deal is van eind vorig jaar toen 200 hectare grond van de Noordoostpolder overging naar Urk. Dat kostte de gemeente Urk 2,8 miljoen euro.

De ChristenUnie wil dat Urk samen met de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland een „morele claim” indient bij het Rijk „om te herstellen wat als een historische weeffout wordt ervaren.” Urk wil niet meer hoeven betalen voor grond van de (Noordoost)polder.