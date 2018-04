CU/SGP mag meedoen in Doetinchem

ChristenUnie/SGP gaat waarschijnlijk meeregeren in Doetinchem. De partij heeft slechts één zetel, maar de meeste fracties zien haar toch graag meeregeren „vanwege de kwaliteit van de beoogde wethouder”, aldus informateur Maria Martens. Naast CU/SGP zouden CDA, met zeven zetels de grootste in de Doetinchemse raad, VVD, D66 en GroenLinks de nieuwe coalitie gaan vormen.

Gouda

Volgens de informateurs in Gouda is een coalitie van D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en CDA het meest ideaal. Dat is de huidige coalitie minus Gouda Positief. De vijf partijen vormen met negentien zetels een krappe meerderheid in de raad. In Gouda is geen grootste partij. Vijf partijen hebben er vier zetels. De afgelopen vier jaar gaan de geschiedenisboeken in als een roerige politieke periode voor Gouda. In 2016 viel het college na een motie van wantrouwen. De VVD werd destijds uit het college gewipt. De liberalen, die nu vier zetels bemannen, staan waarschijnlijk opnieuw buitenspel.

Papendrecht

CDA, ChristenUnie en SGP vormen, als het aan informateur Rinus de Regt ligt, samen met het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) de nieuwe coalitie in Papendrecht. „Deze combinatie heeft de meeste kans van slagen en is de beste vertaling van de verkiezingsuitslag.” De beoogde coalitie van 4 partijen heeft met 15 van de 23 zetels een ruime meerderheid in de raad. De lokale PAB is met negen zetels de grootste partij in Papendrecht.

Hardinxveld-Giessendam

Vorm een coalitie met SGP, ChristenUnie en T@B. Dat advies deelde informateur Werner ten Kate dinsdagavond met de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam. De plaatselijke Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) is met vijf zetels de grootste fractie in de gemeenteraad, gevolgd door SGP en ChristenUnie met elk vier zetels.

Zwartewaterland

Informateur Tamme Spoelstra verwacht dat een college van ChristenUnie, SGP en Buitengewoon Zwartewaterland begin juni in Zwartewaterland kan aantreden. Eind mei hoopt de verkenner zijn werk af te kunnen ronden. De onderhandelingen voor de coalitie zijn dinsdagavond van start gegaan. Spoelstra zit die voor, als procesbegeleider.

Steenwijkerland

Een coalitie van Buitengewoon Leefbaar Steenwijkerland, PvdA, VVD en ChristenUnie zou een ambitieus en stabiel bestuur voor Steenwijkerland zijn. Dat denkt informateur Martin Knol. De verwachting is dat een coalitieakkoord voor de meivakantie gerealiseerd kan worden.

Dronten

De gemeenteraad van Dronten heeft dinsdag twee formateurs benoemd die zich gaan richten op het vormen van een college van VVD, Leefbaar Dronten en ChristenUnie. De drie partijen hebben 14 van de 27 raadszetels. In de vorige raadsperiode vormden VVD en Leefbaar Dronten een coalitie met het CDA. De op een na grootste partij lijkt buitenspel te worden gezet. Ze wordt verweten de afgelopen jaren te veel vanuit de arrogantie van de macht te hebben geregeerd.

Rhenen

Als de coalitieonderhandelingen tussen SGP, Progressieve Combinatie Rhenen, ChristenUnie en D66 in Rhenen positief verlopen, wordt SGP-raadslid Peter de Rooij (53) wethouder. Hij is bijna acht jaar gemeenteraadslid.