CU/SGP doet mee in Soest en Veenendaal

De informateur in Soest, Wim de Kam, heeft dinsdagavond de gemeenteraad geadviseerd om te gaan praten over een coalitie van Gemeentebelangen Groen Soest, VVD, D66 en ChristenUnie/SGP. Deze coalitie kan rekenen op 16 van de 29 zetels. Het is de eerste keer dat ChristenUnie/SGP meedoet aan een nieuw college in Soest. De gemeenteraad heeft De Kam dinsdagavond gevraagd om direct aan de slag te gaan.

Veenendaal

De ChristenUnie, de VVD, de SGP en ProVeenendaal, de vier grootste partijen, vormen volgens informateur De Jong „de meest gewenste combinatie” voor een college in Veenendaal. Samen bezetten ze in de gemeenteraad 21 van de 33 zetels. De raad debatteert donderdag over het verslag dat De Jong, burgemeester in Houten, heeft aangeboden. Het is nog niet bekend wie de formatiegesprekken in Veenendaal gaat leiden.

Leusden

In Leusden lijkt ChristenUnie/SGP niet terug te keren in het college. CDA en VVD willen „een brede coalitie van links tot rechts” vormen, zei informateur Van Os dinsdag. De twee partijen zetten de formatiegesprekken voort met GroenLinks/PvdA. Deze partij zat als enige van de drie ook in het oude college, samen met ChristenUnie/SGP en D66.

Veere

De informateur in Veere, Van de Haar, heeft dinsdag geadviseerd een coalitie te vormen met SGP/ChristenUnie, PvdA/GroenLinks, CDA en DTV (Dorpsbelangen en Toerisme Veere). De VVD wordt daardoor de enige oppositiepartij.