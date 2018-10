CU/SGP Den Haag: Troonrede in Grote Kerk

Fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP-fractie in Den Haag wil dat de gemeente zich inspant om de Grote Kerk in goede staat te houden. Dat zou volgens Grinwis bijvoorbeeld kunnen door de Troonrede tijdens de verbouwing van het Binnenhof in de Grote Kerk te laten plaatsvinden.

Afgelopen weekend werd bekend dat de Stichting Grote Kerk, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het rijksmonument, niet genoeg geld ter beschikking heeft om het gebouw van de protestante gemeente te ’s-Gravenhage te onderhouden.