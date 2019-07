CU-SGP bestuurt mee in Zuid-Holland

ChristenUnie-SGP gaat meeregeren in de provincie Zuid-Holland. Forum voor Democratie (FVD), de grootste partij van Zuid-Holland, is voorlopig niet meer in beeld voor een plek in het bestuur van die provincie.

Informateurs Jon Hermans-Vloedbeld en Sjoerd Vollebregt adviseren een coalitie van VVD, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, PvdA en CDA. Die zouden de formatie moeten starten, aldus de beide verkenners maandag in een brief aan de fractievoorzitters en de commissaris van de Koning.

De informateurs noemen ook een alternatief, voor het geval de vijf er niet uit komen. Een college van VVD, ChristenUnie-SGP, D66, PvdA en CDA is volgens hen „eveneens kansrijk.” In beide gevallen is er plek voor de christelijke fracties.

Gelukkig

Jacco Schonewille, fractievoorzitter van ChristenUnie-SGP in Zuid-Holland, zegt „gelukkig” te zijn met het advies van de informateurs. „We nemen graag onze verantwoordelijkheid en willen bijdragen aan de stabiliteit van de coalitie. We zien voldoende perspectief en we hopen dat de verdere gesprekken voortvarend verlopen. Daarnaast kunnen we een goede ChristenUnie-gedeputeerde aan het provinciebestuur toevoegen.”

Verder adviseren de informateurs om zes gedeputeerden aan te stellen „om de grote opgaven die op de provincie afkomen op een evenwichtige manier te verdelen.” In dat geval zou de VVD als grootste partij twee gedeputeerden leveren en de overige partijen elk een.

Wel noemen de informateurs de krappe meerderheid die de vijf beoogde coalitiepartijen vormen, „hard werken” en daarnaast geeft het „de noodzaak om voortdurend de gewenste verbinding te zoeken met andere partijen, ook buiten de coalitie.”

Partner

De informateurs Hermans-Vloedbeld en Vollebregt laten in het midden waarom FVD niet meer in beeld is. De partij sloot na de verkiezingen een akkoord op hoofdlijnen met VVD en CDA, maar de drie hadden een vierde partij nodig voor een meerderheid. Die partner werd niet gevonden. De CDA stapte uiteindelijk uit de onderhandelingen. Daarop begonnen de onderhandelingen van voren af aan. Dit bood nieuwe kansen voor de ChristenUnie-SGP.

Bij de Statenverkiezingen op 20 maart werd FVD in drie provincies de grootste partij en in zes provincies de tweede partij. Alleen in Limburg levert de partij een gedeputeerde. Zuid-Holland en Flevoland hebben nog geen nieuw bestuur, in de andere negen provincies is FVD in de oppositie beland.