CU-raadslid Ceder na zetelwinst: Christelijke politiek Amsterdam springlevend

De onzekerheid duurt lang. Vrijdagochtend om 10.30 uur krijgt lijsttrekker Don Ceder van de ChristenUnie in Amsterdam eindelijk duidelijkheid. De CU komt voor het eerst in de Amsterdamse raad.

Net wel een zetel, net geen zetel? Het spant erom voor de Amsterdamse CU. Woensdagavond, na het sluiten van de stembureaus, lijkt de partij op basis van de eerste uitslagen niet in de gemeenteraad te komen. Maar rond middernacht, als er formeel een tussenstand wordt bekendmaakt, staat er toch een zetel genoteerd voor de partij van advocaat Don Ceder (28). Echter: slechts 69 procent van de stemmen is dan geteld. De einduitslag laat tot vrijdagochtend op zich wachten.

Uw zetel is nipt binnen. Opgelucht?

„Het was ongelooflijk spannend, maar het is gelukt. We hebben met een groot team campagne gevoerd en meer dan 6800 kiezers hebben ons hun vertrouwen gegeven. Ik ben blij dat we al deze mensen in onze stad een stem kunnen geven. Onze zetel is een bekroning op ons harde werken.”

In 2014 haalde de CU 5625 stemmen, nu 6837. Hoe verklaart u dat?

„We haalden nu in Amsterdam zelfs meer stemmen dan bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dat is natuurlijk bizar. Ik denk dat het komt doordat we een kandidatenlijst hebben met mensen die midden in de Amsterdamse samenleving staan, die zich betrokken weten op de stad en hun netwerk hebben kunnen aanboren, waardoor mensen met overtuiging op ons hebben gestemd. Ik heb steeds gezegd: Alleen ga ik die zetel niet binnenhalen. We hebben met z’n allen een swingende campagne gevoerd –zo gingen we met een brassband door Amsterdam-Zuidoost– waar optimisme van afstraalde. Ik denk dat dit heeft bijgedragen aan het resultaat.”

De uitslag was kantje boord. Nog getwijfeld aan de beslissing om niet met de SGP samen te werken?

„Nee, nee, nee. Ik heb de SGP veel succes gewenst. Het is mooi dat de SGP een aantal stemmen heeft gehaald. De christelijke politiek in Amsterdam is springlevend. We hebben overeenkomsten en verschillen, maar onze speerpunten lagen uit elkaar.”

U mag straks naar de informateur. Wat is uw boodschap?

„We moeten op zoek naar een verbindend college. Partijen zullen echt moeten samenwerken. En ik zal erop aandringen dat de oppositie genoeg ruimte krijgt om met goede voorstellen te komen.”

Hoe gaat u als eenmansfractie het verschil maken in Amsterdam?

„Ik hoop dat ik tot zegen kan zijn voor de stad en prachtige verbindingen kan leggen. Ik ga me onder meer richten op schuldhulpverlening en armoedebestrijding. Als advocaat heb ik de afgelopen jaren rond deze thema’s met de voeten in de modder gestaan en ik heb genoeg kennis in huis om hierin het verschil te maken.”